L’apertura dell’Equipe su Mbappé: “Alle porte del Real”

Ed è conto alla rovescia per Kylian Mbappé al Real Madrid: ormai non ci sono più dubbi sul trasferimento del francese in Spagna. Quest’oggi l’Equipe, nella prima pagina, ha nuovamente dedicato spazio a questa trattativa: “Alle porte del Real”, il titolo scelto dal giornale transalpino. Dopo una nuova offerta da 180 milioni di euro da parte del Real Madrid, il PSG ha accettato di aprire un dialogo con i Blancos. Possibile, dunque, l’addio del fuoriclasse classe 1998.

Foto: Prima pagina Equipe