L’apertura del Mundo Deportivo sul Barcellona: “Xavi cresce”

“Xavi cresce”, è questo il titolo scelto dal Mundo Deportivo nella prima pagina odierna. Il quotidiano catalano si è soffermato sul Barcellona e il futuro di Ronald Koeman: se dovesse saltare il tecnico olandese il preferito per la sostituzione è l’ex centrocampista, attualmente alla guida dell’Al-Sadd. Xavi, come sottolineato dal giornale, ha diversi punti a suo favore e ciò potrebbe essere decisivo per la sua nomina.

Foto: Prima pagina Mundo Deportivo