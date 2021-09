L’apertura del Mundo Deportivo: “Il burofax di Messi”

Il Mundo Deportivo, nella prima pagina odierna, ha pubblicato in prima pagina il burofax (cioè una tipologia di documento) che Messi nell’agosto 2020 spedì al Barcellona per chiedere lo svincolo e lasciare la Spagna. L’argentino poteva chiedere alla società blaugrana di risolvere il contratto entro il 10 giugno 2020. La richiesta di Messi avvenne fuori tempo massimo anche se il giocatore – nel documento – spiegò che la stagione 19/20 era terminata una settimana prima (a causa dell’emergenza pandemica). Alla fine Messi rimase a Barcellona ed è andato via in questa stagione, visto che il suo contratto non è stato rinnovato a causa dei problemi economici del club.

Foto: Prima pagina Mundo Deportivo