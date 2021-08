Nelle prime pagine di oggi, 25 agosto 2021, sia As che Marca dedicano ampio spazio alla possibile trattativa tra Real e Psg per Mbappè: 160 milioni è la cifra, così come riportato da i due quotidiani, che Florentino Perez ha offerta ai francesi. Il club francese però per il momento è irremovibile.

Foto: Prima pagina Marca