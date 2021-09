L’apertura dei quotidiani spagnoli: “Lo Sheriff impone la sua legge”

I principali quotidiani sportivi spagnoli, nelle prime pagine odierne, si sono soffermai sulla clamorosa sconfitta del Real Madrid che ieri ha perso in Champions League contro i moldavi dello Sheriff. Questo il tiolo di Marca: “Un colpo alto”. Sulla stessa line d’onda As: “Lo Sheriff impone la sua legge”, poi sulla sfida tra Milan-Atletico Madrid: “Resuscita l’Atletico”. Sport, giornale catalano, si sofferma in prima pagina sul Barcellona che affronterà il Benfica: “Test Champions”.