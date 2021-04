L’apertura dei quotidiani spagnoli: “Il Granada incendia LaLiga”

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. La sconfitta di ieri del Barcellona contro il Granada a tiene indubbiamente banco nelle aperture delle testate iberiche.

Marca: “Il Granada incendia LaLiga”, il titolo principale. Poi: “La terribile sconfitta del Barcellona propizia le ultime cinque giornate da infarto. Machis e Molina rimontano il gol di Messi contro la squadra di Koeman che ieri sera è stata deludente. L’Atletico Madrid mantiene la leadership. Salgono alle stelle le chance di Real Madrid e Siviglia”.

As: “Batacazo”, l’apertura. Prosegue: “Il Barcellona perde e si lascia sfuggire la possibilità di far dipendere tutto da se stesso dopo aver ceduto al Granada al Camp Nou con il punteggio di 2-1. Messi, Machis e Molina sono stati i marcatori, mentre Koeman è stato espulso durante i 90 minuti”.

Sport titola così: “Senza perdono!”. L’analisi: “Il Barcellona perde l’opportunità di raggiungere la leadership rappresentata dall’Atletico Madrid e non dipende più da se stesso per vincere LaLiga. La squadra di Koeman, deludente, è andata in vantaggio con Messi, ma non è riuscita a gestirlo ed ha subito la rimonta degli ospiti”.

Altra forte apertura de il Mundo Deportivo: “Imperdonabile”. Aggiunge: “Il Barcellona si schianta in casa contro un Granada tormentato dagli infortuni e si lascia sfuggire la leadership: adesso non dipende più da se stesso. Dopo l’1-0 di Messi, ha permesso ai rivali di rientrare in partita e poi di vincerla. Nel frattempo Koeman è stato espulso”.

FOTO: Marca 30-04