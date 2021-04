L’apertura dei quotidiani spagnoli: “Benzema è la speranza” e “Un pareggio per continuare a sognare”

Marca e As aprono con il pareggio di ieri sera del Real Madrid contro il Chelsea. Un 1-1 che tiene ancora aperto il discorso qualificazione contro la squadra di Tuchel che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i blancos. As elogia Benzema, autore del gol, “Benzema è la speranza” il titolo. Con una grande rete il francese ha tenuto a galla il Real Madrid che stava soffrendo le offensive del Chelsea.

Marca titola “Un pareggio per continuare a sognare”, il passaggio in finale si deciderà a Londra. Alla fine anche un giudizio per l’arbitro Makkelie, “Impeccabile”.