L’apertura dei quotidiani spagnoli, As: “La bomba era Griezmann”

Ultimo giorno di mercato concitato in Spagna: mentre tutti attendevano novità sul fronte Mbappé-Real, a fare il colpo è stato l’Atletico Madrid che sul gong ha chiuso la cessione di Saul al Chelsea e il ritorno di Griezmann al Wanda Metropolitana. As ha aperto così la sua edizione odierna: “La bomba era Griezmann”. Il quotidiano Marca, invece, si è soffermato ancora su Mbappé: “Alla fine resterà sempre il Madrid”, il Psg ha detto no alle offerte dei Blancos ma il giocatore (che ha il contratto in scadenza nel 2022 e che non ha ancora rinnovato) a gennaio sarà libero di firmare per il club di Florentino Perez che potrà averlo gratis a partire dalla prossima stagione.

I quotidiani catalani Sport e Mundo Deportivo, hanno dedicato spazio alla trattativa che ha riportato l’attaccante francese all’Atletico e si sono soffermati anche su Luuk de Jong che, dal Siviglia, è approdato al Barcellona.

Foto: Prima pagina AS