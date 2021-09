L’apertura dei quotidiani inglesi dedicati alla vittoria del Liverpool sul Milan

Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi inglesi, in edicola questa mattina, è stato dato grande spazio alla vittoria del Liverpool in Champions League contro il Milan. Una partita giocata a viso aperto, da parte dei rossoneri, con la squadra di Kloop che nella ripresa ha ribaltato lo svantaggio del primo tempo e ha chiuso la gara vincendo per 3-2 grazie a Jordan Henderson. “Bentornato ragazzo”, il titolo scelto dal Daily Mail. Questa, invece, l’apertura di Star Sport: “Il finale perfetto”. Apre così il The Guardian Sport: “Anfield da sogno, colpo del Liverpool contro il Milan in un classico d’Europa”.

Foto: Prima pagina Star Sport