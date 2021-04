L’apertura dei quotidiani francesi: “PSG, condannato all’impresa”

I quotidiani francesi, nello loro prime pagine di questa mattina, si sono concentrati sulla partita di ieri sera tra Psg e Manchester City. Una sconfitta pesante, per i parigini, nella semifinale d’andata di Champions League. L’Equipe titola “Al muro. Frizzanti nel primo tempo, i parigini si lasciano andare dopo l’intervallo e finiscono in dieci. Martedì prossimo nella gara di ritorno dovranno fare un’impresa per assicurarsi un posto in finale.”.

Così invece Le Parisien: “Condannati all’impresa”. Battuti ieri in semifinale, i giocatori del PSG dovranno compiere un miracolo martedì prossimo sul campo del Manchester City”.