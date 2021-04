L’apertura dei quotidiani francesi: “Psg-City, notte di stelle” e “Non serve cambiare formula”

I quotidiani francesi si concentrano sulla partita di questa sera tra Psg e Manchester City per la seconda andata della semifinale di Champions League. L’Equipe titola “Soltanto per i vostri occhi“, si preannuncia spettacolo infatti al Parco dei Principi. Sullo stesso avviso Le Parisien: “Notte di stelle” con un riferimento alla Super Lega, “Non serve cambiare formula per vedere le grandi squadre contro”.