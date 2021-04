L’apertura dei giornali spagnoli: scontro Barca-Real per Haaland, ecco quanto chiede il Borussia Dortmund

I maggiori quotidiani spagnoli aprono con la vicenda di ieri che ha scosso il mercato. Ovvero gli incontri di Raiola e il padre di Haaland rispettivamente con Laporta e Florentino Perez per trattare un possibile arrivo dell’attaccante norvegese in Spagna.

As, Marca e il Mundo Deportivo aggiungono anche che il Borussia Dortmund chiederebbe 150 milioni di euro. Ovviamente ci sarà un’asta nel quale parteciparanno anche altre squadre in Europa, ma in Spagna è già scontro fra Barcellona e Real Madrid.

Foto: Twitter personale