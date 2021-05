Fino a qualche giorno fa non ci avrebbe creduto nessuno sul ritorno di Karim Benzema in Nazionale, adesso è realtà. L’attaccante del Real Madrid è stato convocato da Didier Deschamps per far parte di Euro2020 con la Nazionale campione del mondo. L’Equipe ha aperto con questa notizia col titolo “La sorpresa dello chef”. Benzema torna coi blues dopo ben 5 anni.