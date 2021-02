L’apertura de L’Equipe: “PSG, la Ligue1 è un’altra cosa”

Dopo la magica notte del Camp Nou della scorsa settimana in Champions, il PSG si risveglia bruscamente e in Ligue 1 perde in casa 2-0 dall’ottimo Monaco.

“La Ligue 1 è un’altra cosa”, titola in prima pagina l’edizione odierna del quotidiano francese L’Equipe. Cinque giorni dopo la sua prova di forza contro il Barcellona, ​​in Champions League, il PSG ha subito la sua sesta sconfitta stagionale in L1, contro i monegaschi superiori in tutti gli ambiti del gioco.