L’apertura de l’Équipe: “Lille, il titolo è sempre più vicino”

Continua inarrestabile la corsa del Lille in Ligue 1: ieri è arrivata l’ennesima vittoria sul campo del Lens. Un successo che consolida il primato in classifica, a due giornate dalla fine del campionato. Questa mattina, in prima pagina, L’Equipe, dedica ampio spazio alla squadra di Galtier: “Lille, adesso arriva alla fine”.

Nel taglio basso: “Facile vincere il 112° derby. Il Lille mantiene la testa della classifica grazie a Burak Yilmaz. La vittoria del titolo è sempre più vicina”.

FOTO: Prima pagina Equipe