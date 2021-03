Il PSG perde clamorosamente in casa contro il Nantes, penultimo in classifica e manca una ghiotta occasione per avvicinarsi alla capolista Lille che, paradossalmente, con il pari ottenuto contro il Monaco allunga in classifica portandosi a +3 sui transalpini. “Per il Lille è un regalo“, titola L’Equipe.

Foto: Equipe