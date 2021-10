L’apertura de El Mundo Deportivo: “Kessie nel radar del Barça”

El Mundo Deportivo, quotidiano vicino al Barcellona, apre stamattina con una foto di Kessie, centrocampista del Milan e il titolo: “Kessie nel radar del Barcellona”.

Il centrocampista del Milan, 24 anni, è in scadenza di contratto a giugno 2022 con i rossoneri. Il Barcellona farà un’offerta per lui. Libero anche Denis Zakaria, centrocampista svizzero molto fisico, nella lista dei futuribili per i blaugrana.

Foto: Apertura El Mundo Deportivo