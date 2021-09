L’apertura de El Mundo Deportivo: “Ansu Fati non si tocca”

El Mundo Deportivo stamattina apre la sua edizione domenicale con una foto di Ansu Fati, il nuovo numero 10 del Barcellona, scrivendo: “Ansu non si tocca”.

Il Barcellona sta provando dei dialoghi con l’entourage della nuova stella del club per il rinnovo, ma ci sono sirene di club europei per il giovane talento, che, vista la condizione economica dei catalani, non è escluso possa essere sacrificato. Ma per El Mundo Deportivo, Ansu non si tocca.

Foto: Twitter Barcellona