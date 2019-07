Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore del Lecce. Lo scorso 22 giugno vi avevamo parlato dell’interesse dei salentini per l’oramai ex attaccante del Genoa e, l’8 luglio, abbiamo raccontato di come il trasferimento fosse oramai ai dettagli. Dopo la conferma del ds del Lecce Meluso, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte del club. Ecco il comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula dalla società Genoa CFC. L’attaccante natio di Torino classe ‘90 è già agli ordini del tecnico Fabio Liverani”.