Lapadula: “Sono arrabbiato per aver sprecato tante occasioni contro il Cittadella”

Gianluca Lapadula si è presentato, in conferenza stampa, nelle vesti nuovo attaccante dello Spezia. Nell’ultima gara di campionato contro il Cittadella, l’ex attaccante del Cagliari ha esordito con la maglia della società ligure, sprecando però diverse occasioni da gol. Queste le sue parole: “Lo Spezia già prima del mio arrivo stava facendo un campionato di spessore, è una squadra forte, ma la strada è ancora lunga, e io sono arrivato per dare il mio contributo a un progetto in cui mi rispecchio molto. A Cittadella dopo il triplice fischio ammetto che ero molto arrabbiato per non essere riuscito a concretizzare le ocassioni avute, ma allo stesso tempo ero felice di aver trovato una squadra determinata e con le idee chiare. Credo che il mio arrivo sia un segnale chiaro per le ambizioni che tutti noi abbiamo e ho fatto il possibile per esserci fin da Cittadella”.

FOTO: sito Spezia