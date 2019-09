Lapadula: “La sconfitta col Verona ci serva di lezione. Concorrenza? Meglio così”

In vista del ritorno al campionato e della sfida al Torino valida per la terza giornata di Serie A, Gianluca Lapadula ha parlato dell’impegno e della concorrenza nel reparto offensivo del Lecce. Queste le sue parole, raccolte dal sito ufficiale dei salentini: “Questa settimana con la sosta del campionato ci è servita per ritrovare le energie, abbiamo lavorato molto bene come al solito e da lunedì scorso abbiamo iniziato a preparare il match con il Torino. La sconfitta con il Verona ci deve servire da lezione ed io l’ho presa proprio in questo modo. Se non scendi in campo affamato fai fatica su tutti i campi. Il Torino fa dell’urto fisico la sua peculiarità, con un grande impatto e tenendo testa a questo aspetto poi puoi avere spazio. A livello personale mi sento molto bene fisicamente. Concorrenza in attacco? Come ho già avuto modo di dire più giocatori importanti ci sono in squadra più ci divertiamo. Al mister ho dato fin da subito la massima disponibilità ad occupare tutti i ruoli del fronte offensivo. A mio modo di vedere gli ultimi colpi di mercato sono stati veramente azzeccati e abbiamo veramente la possibilità di far bene“.