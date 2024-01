Intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Torino, Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, che presenta così il match “E’ stata una settimana delicata per tutta la Sardegna e per la città di Cagliari. Sicuramente oggi ci sarà una spinta in più per noi, quella di Gigi Riva. Gigi unisce tutta la Sardegna, stasera giocheremo soprattutto per lui”.

Foto: Instagram Lapadula