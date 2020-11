Lapadula e una notte indimenticabile: debutto con il Perù

Nella partita tra Cile e Perù, vinta per 2-0 dai padroni di casa, ha esordito con la maglia peruviana Gianluca Lapadula.

Il giocatore del Benevento ha provato a sorprendere il portiere cileno Claudio Bravo in più occasioni ed è stato sempre al centro dell’azione peruviana.

Ecco il video dell’ingresso in campo:

Gianluca Lapadula debuta oficialmente con la camiseta de la selección peruana. 🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/kuHbB0Mnio — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) November 14, 2020

Foto: Twitter personale Lapadula