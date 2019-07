Lapadula e Rossettini al Lecce, l’ora delle visite

Rossettini e Lapadula al Lecce, ormai manca solo l’ufficialità. Due nomi che avevamo attribuito ai pugliesi in tempi non sospetti quando mai erano stati accostati, rispettivamente il 22 giugno e il 2 luglio. Il difensore è già in città e presto si metterà a disposizione di Liverani, mentre l’attaccante arriva domani per completare gli ultimi passaggi burocratici prima della firma. Lapadula e Rossettini al Lecce, l’ora visite e dei successivi annunci…

Foto: sito ufficiale Genoa