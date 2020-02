Lapadula: “Contro la Spal sarà ancora più difficile della gara di Napoli”

Queste le parole di Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce e grande protagonista nella sfida con il Napoli, rilasciate al sito ufficiale del club salentino: “La prossima gara con la Spal? Verranno a Lecce per fare la gara della vita, e non molleranno di un centimetro. Per noi sarà ancora più difficile delle gare contro Torino e Napoli”.

https://twitter.com/OfficialUSLecce/status/1227204740259422214

Foto: bolavip.com