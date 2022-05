Lapadula colpisce di testa: il Benevento va in semifinale col Pisa, Ascoli fuori dai playoff di B

Sono iniziati questa sera i playoff di Serie B, con la sfida tra Ascoli e Benevento. In un Del Duca gremito in ogni ordine di posto, è stata la strega a festeggiare, così come già avvenuto in campionato. I sanniti con una zampata di Lapadula hanno avuto la meglio e adesso affronteranno il Pisa nella semifinale in andata e ritorno. Brutta prova dei bianconeri, mai realmente pericolosi e che hanno commesso un’ingenuità nell’occasione del gol dell’italo-peruviano, abile a insaccare un preciso cross di Letizia. Da segnalare una bella parata di Paleari all’85’, che ha tenuto in vita i suoi su un colpo di testa di Dionisi, poi espulso nel finale.

Appuntamento adesso al Ciro Vigorito martedì 17 alle 20.30.

FOTO: Twitter Benevento