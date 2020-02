Lapadula: “A Napoli grande prestazione, ripetiamoci con la Spal. I nuovi ci stanno dando una grande mano”

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce autore di una doppietta con il Napoli al “San Paolo”, ha parlato questa mattina in conferenza stampa: “Sapevamo che a Napoli sarebbe stata una gara complicata, nella quale il nostro avversario sarebbe partito forte. Effettivamente nei primi trenta minuti siamo stati compatti e bravi a soffrire. Il gol del vantaggio ci ha dato fiducia e consapevolezza e siamo venuti fuori con il bel gioco. Io fisicamente sto bene ed era la cosa che più volevo a inizio stagione. I nuovi arrivati ci hanno dato una grossa mano, lo stanno dimostrando. Saponara è molto elegante da vedere in campo, anche lui non giocava al Genoa ma ha le qualità per fare la differenza. Con lui possiamo divertirci in campo. La sconfitta di Verona ha fatto scattare qualcosa dentro di noi. Da quella batosta siamo ripartiti e dobbiamo continuare così. La Spal? Sabato farà la gara della vita, non mollerà un centimetro. Sarà ancora più difficili delle gare con Torino e Napoli. L’accoglienza dei tifosi al rientro da Napoli? Io sono rientrato in macchina perché avevo svolto l’antidoping. Ho visto diversi video ed è stato molto bello quello che i nostri tifosi hanno fatto”.

