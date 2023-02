A margine delle consegne dei premi FIFA The Best 2022, la stella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha dichiarato che in caso un giorno volesse giocare in Italia, sarà solo per il Milan.

Come riporta l’Ansa, Mbappé, in seguito a una domanda di un tifoso presente ai FIFA The Best ha così dichiarato: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”.

Foto: twitter PSG