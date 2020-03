L’annuncio del Valencia: “Il 35% dei nostri tesserati è positivo al Coronavirus”

Altri casi di positività al Coronavirus in casa Valencia. Il club spagnolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che: “Nonostante le rigide misure adottate dal club dopo aver giocato una partita di UEFA Champions League a Milano il 19 febbraio 2020, un’area che giorni dopo è stata confermata ad alto rischio dalle autorità italiane, allontanando il personale dall’ambiente di lavoro e dal pubblico in generale, gli ultimi risultati mostrano che l’esposizione ha causato circa il 35% dei casi positivi. Tutti sono asintomatici e sono in quarantena presso le proprie abitazioni”.

Foto: Twitter ufficiale Valencia