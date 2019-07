L’annata nera di Higuain: dal Milan al Chelsea, con in mezzo l’addio alla Nazionale

Con la scadenza del prestito fissata per il 30 giugno, è terminata ufficialmente l’avventura al Chelsea di Gonzalo Higuain, che torna quindi alla Juventus. Un’incredibile parabola discendente per il Pipita, che 11 mesi fa veniva ceduto dai bianconeri al Milan in prestito. Sembrava l’inizio della rinascita per l’argentino, ma la realtà ha stavolta cancellato le altissime aspettative attorno all’attaccante. I soli 8 gol in 22 partite con il Milan ma, soprattutto, il malessere e i dubbi che attanagliavano Higuain. Una parentesi rossonera deludente per chi detiene il record di gol in un singolo campionato di Serie A. A gennaio, la seconda chance al Chelsea, ma a Londra va addirittura peggio: appena 5 reti in 18 presenze, tutti in Premier League. E a poco basta la consolazione della vittoria in Europa League, che tra l’altro Higuain non vive neanche da protagonista (solo una presenza con i Blues nella manifestazione). Nel mezzo, inoltre, il ritiro con non poche polemiche dall’Argentina, altro capitolo della sua vita ricco di delusioni: tre sconfitte in finale, due in Coppa America e quella del Mondiale del 2014. Ora, dopo la seconda parte di stagione con il Chelsea, Higuain torna alla Juventus…

Foto Marca