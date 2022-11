Lanna su Ferrero a Marassi: “Gli ho dato la mano. La faccio con tutti, anche con i nemici”

Durante l’intervista concessa a Il Secolo XIX da Marco Lanna l’attuale numero uno della Sampdoria ha ripercorso anche i fatti riguardanti il ritorno a sorpresa di Massimo Ferrero al ‘Ferraris’ in occasione del match contro la Roma: “Io l’ho saputo solamente un minuto prima, quando lui era già entrato allo stadio. Gli ho dato la mano, è vero, ma la do a tutti, anche ai miei nemici. Perché sono educato. Il suo arrivo al Ferraris ha creato enormi tensioni, credo che sia in corso anche un’indagine della Questura”.

Foto: The Guardian