Lanna: “Stipendi? Ringrazio i calciatori, loro credono nella salvezza”

Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha ringraziato i calciatori in seguito all’intesa trovata sulle mensilità arretrate. Il club blucerchiato ha scongiurato la penalizzazione in classifica, con i tesserati che hanno ricevuto gli stipendi di ottobre e novembre ma hanno rinunciato a quella di dicembre. Le parole del presidente Lanna riportate a Il Secolo XIX: “Ho detto solo una cosa ai calciatori, semplicemente grazie. Grande gesto che hanno fatto, accettando di rinunciare a un mese di stipendio. Un gesto di coerenza con quello che stanno dimostrando sul campo. La dimostrazione più forte e concreta di quanto ancora credano fino in fondo alla salvezza. Perché se non ci credi, non ti comporti così”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria