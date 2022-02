Lanna: “Programmiamo il futuro. Per ora nessuna trattativa concreta per la cessione del club”

Il nuovo presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX parlando del futuro del club genovese. L’ex calciatore ha sostenuto come per il momento si vada avanti con l’assetto attuale senza dare peso alle voci di trattative per la cessione fino a quando non ci sarà qualcosa di concreto: “Anche a noi adesso arrivano solo voci, anche di interessi abbastanza spinti, ma sempre voci. Quindi stiamo andando avanti con l’idea che non cambi la proprietà, programmando con le limitate risorse che abbiamo. Una data segnata sul calendario c’è, ad aprile. Se non sarà successo niente prima, lì Vidal ci dovrà dare indicazioni. Una trattativa del genere penso possa richiedere anche due o tre mesi. E nel frattempo c’è un mercato da impostare. Se non arrivasse nessuno ci dovremmo ridimensionare ancora un po’, ma non per questo saremmo meno forti di altre. Ci sono formazioni che ci precedono con un monte ingaggi inferiore, come l’Empoli. Puoi sopperire con la programmazione. Qualche conferma, qualche giovane preso fuori, qualcuno promosso dalla Primavera, si può fare un bel lavoro. Sensi, poi, potrebbe avere riaperto una strada, quella della Samp come piazza per rilanciarsi o lanciarsi“.

Foto: Twitter Sampdoria