Lanna: “La salvezza non sarà una passeggiata anche se abbiamo una rosa tecnicamente più forte delle nostre rivali”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato al Secolo XIX della corsa salvezza del club blucerchiato.

Queste le sue parole: “La salvezza non sarà una passeggiata. Bisogna affrontare ogni partita abbinando qualità e cattiveria, la grinta di una squadra che deve salvarsi. Ritengo la nostra rosa superiore a quella di diverse altre squadre, anche se non siamo riusciti per questioni economiche a prendere un’altra punta. L’infortunio di Gabbiadini ha complicato le cose, Giampaolo dovrà cavarsela con quello che ha. Siamo sulla strada giusta. Ma la conferma ci vorrà contro l’Empoli. Cambiare allenatore non è stato semplice”.

Foto: Twitter Sampdoria