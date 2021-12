Lanna: “Ho accettato questo incarico con il cuore. Ci metterò tutto l’impegno possibile per il bene della Sampdoria”

Marco Lanna, neo presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: “Quando mi hanno proposto questo incarico ho accettato con il cuore, è stato un momento bello ma con un po’ di paura per il ruolo che mi è stato affidato, la gioia che sto provando è immenso. Sono cresciuto in questo club, avendo maestri come Paolo Mantovani e Vujadin Boskov, mio padre mi portava alle partite della Sampdoria, lo ricordo benissimo: quella maglia me la sento addosso tutti i giorni. Voglio che la squadra durante la mia presidenza recuperi quello spirito familiare. Servirà unione. Nell’accompagnarmi nel mio compito avrò dei compagni che faranno del loro meglio, io darò tutto me stesso, perché la maglia blucerchiata per me è una vera e propria pelle. Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei sono persone competenti, le prime sampdoriane dalla nascita e Romei diventatolo con l’esperienza con Ferrero: mi daranno una grossa mano per il traghettamento della squadra verso la cessione, includo anche Vidal, che è rimasto fuori dal CdA ma sarà importantissimo. Voglio riavvicinare i tifosi, mi sembra che tutte le componenti si siano allontanate, vorrei farle riavvicinare, ci serve unirci e arrivare insieme all’obiettivo. E’ un lavoro di cui mi occuperò personalmente. Ai miei tempi andavo a dormire ansioso di tornare ad allenarsi, perché era un piacere: mi piacerebbe riportare quel tipo di guida. Ai tifosi dico che io ci ho messo la faccia e tutto l’impegno che sarà possibile per il bene della Sampdoria, mi auguro che mi possano accompagnare perché il momento non è facile. Spero che torniamo ad essere la grande famiglia che siamo stati un tempo”.

FOTO: Twitter Samp