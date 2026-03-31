Lange (ds Tottenham): “De Zerbi era il nostro obiettivo numero uno per l’estate. Siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiarlo ora”

31/03/2026 | 18:25:15

Johan Lange, direttore sportivo del Tottenham, ha così commentato l’arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs al sito ufficiale del club: “Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l’estate e siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiarlo ora. È uno degli allenatori più creativi e lungimiranti del calcio mondiale e porta con sé una vasta esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League.”

Foto: Instagram Marsiglia