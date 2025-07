Lang: “Sono il tipo di giocatore che i tifosi vogliono veder giocare. Non sono mai stato vicino al Milan”

20/07/2025 | 15:13:55

Noa Lang, nuova freccia del Napoli di Antonio Conte, è intervenuto nel corso della conferenza di presentazione per condividere le sue prime impressioni sulla squadra e gli obiettivi per la stagione. Ecco le sue parole: “Amo dribblare. Da me potete aspettarvi tante finalizzazioni. Sono il tipo di giocatore che il tifoso vuole vedere giocare allo stadio. Appena prendo il pallone il tifoso si appoggia in avanti per vedermi giocare. Io vicino al Milan? A dir la verità quell’interesse da parte del Milan è stato un po’ esagerato dalla stampa. Loro hanno avuto degli incontri con mio padre e il mio procuratore, ma non siamo mai stati vicini

Foto: insta Lang