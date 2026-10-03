Lang: “Sono abituato a essere un sostituto. Ho troppe poche presenze con l’Olanda”

03/10/2026 | 23:00:34

Noa Lang si è sfogato ai microfoni di ESPN: “Ormai sono abbastanza abituato a essere un sostituto, ma in realtà non voglio parlare troppo del Napoli, perché ora sono impegnato con la nazionale olandese. Sono le scelte dell’allenatore, ma devo dimostrarle sul campo. A mio avviso, ho troppe poche presenze in nazionale. Questo mi dà fastidio. Sono entrato in campo per portare creatività, estro e grinta. Sono bravo in questo. È lì che risiedono le mie qualità, e lo so. Ma devo farlo più spesso”

foto sito uefa