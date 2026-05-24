Lang: “Quando ho deciso di andare al Galatasaray Koeman mi ha sostenuto pienamente. Al Napoli ho vissuto sei mesi molto formativi”

24/05/2026 | 12:30:15

L’attaccante del Galatasaray, in prestito dal Napoli, Noa Lang, ha concesso un’intervista a EFL Voetbal. Queste le sue parole:

“Quando ho comunicato la mia decisione di andare al Galatasaray al nostro commissario tecnico della nazionale, Ronald Koeman, lui mi ha sostenuto pienamente. Conosceva il club, aveva visto alcune delle loro partite. Mi aveva persino avvertito in anticipo che il club era più grande di quanto mi aspettassi. Il mio arrivo al Napoli? Se un grande allenatore come Antonio Conte ti vuole, ci vai, ma a volte le cose vanno semplicemente come devono andare. Fin dall’inizio abbiamo giocato con un sistema che non prevedeva gli esterni d’attacco. Per questo motivo ho dovuto assumere un ruolo diverso da quello a cui ero stato abituato per tutta la vita. Questo non faceva proprio al caso mio. Non mi pento assolutamente della mia scelta. Ho vissuto sei mesi molto formativi. Anche solo la preparazione stagionale in montagna è stata un’esperienza a sé stante. Tuttavia, io negli allenamenti ero abituato a piccoli tornei, partitelle cinque contro cinque, esercitazioni di tiro e divertimento”.

Foto: X Galatasaray