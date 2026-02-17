Lang: “Non è stata la mia miglior partita nonostante la doppietta. Siamo a metà dell’opera”

17/02/2026 | 21:39:00

Il giocatore del Galatarasay Noa Lang ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato un altro secondo tempo, eravamo stati un po’ leggeri nel primo tempo, specialmente anch’io. Nel secondo abbiamo fatto un po’ i gol, abbiamo mostrato un ottimo spirito, che siamo forti mentalmente, però il lavoro non è completo. Preferisco parlare dell’adesso, dell’amore della gente, della società soprattutto dell’amore. Io sono un giocatore che ama sentire l’amore dei tifosi. Oggi non è stata neanche la miglior partita, però ho fatto due gol. Non è stata la miglior partita, però onestamente, solitamente faccio molti più dribbling e è un segno, però magari anche così posso fare bene. Il lavoro non è assolutamente concluso, siamo soltanto a metà strada, giocheremo fuori casa con una squadra molto difficile, però siamo in una buona situazione e il lavoro prosegue”.

foto x galatasaray