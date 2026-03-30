Lang: “Napoli? Non ho rimpianti, ma grazie al lavoro di Conte sto sempre meglio fisicamente”

30/03/2026 | 18:48:15

Noa Lang ha parlato in conferenza dal ritiro dell’Olanda, tornando sul suo addio al Napoli: “A volte non riesci ad adattarti subito, ma è stata un’esperienza molto formativa. Non ho rimpianti: quando ti vuole un grande allenatore come Conte, vai. All’inizio durante la preparazione non toccavamo quasi palla, ma quel lavoro di Conte mi ha portato a stare sempre meglio fisicamente, pronto in ogni momento. Galatasaray? Ne ho parlato anche con Koeman, era importante giocare con continuità. Qui ho trovato una grande opportunità. Il Gala è immenso, con circa 30 milioni di tifosi. Il livello è altissimo, basti pensare a giocatori come Osimhen e Sané”.

foto x galatasaray