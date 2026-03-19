Lang, la nota del Galatasaray: “Grave taglio al pollice”. E lui ironizza sui social dopo l’intervento

19/03/2026 | 11:21:46

Il Galatasaray ha aggiornato sull’infortunio di Noa Lang, che ha riportato un grave taglio al pollice durante la partita contro il Liverpool. “Il nostro giocatore Noa Lang, infortunatosi nel secondo tempo della stessa partita, ha riportato un grave taglio al pollice destro”. L’ex Napoli ha postato sui social uno scatto direttamente dalla barella dell’ospedale subito dopo l’operazione al quale è stato sottoposto, ironizzando e sfoggiando un sorriso che rassicura i tifosi del Galatasaray: “Cosa succede?” L’esterno offensivo ha impattato duramente sui cartelloni pubblicitari, finendo per tagliarsi gravemente il dito. Dopo il primo post, Lang è tornato su Instagram per aggiornare sulle sue condizioni: “L’intervento è andato bene, grazie a tutti”

foto x galatasaray