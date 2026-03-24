Lang: “Il pollice guarirà, è un taglio profondo e faccio fatica anche nelle cose normali”

24/03/2026 | 23:00:56

Intervistato da AS, Noa Lang è tornato a parlare del grave infortunio rimediato al pollice durante la partita tra Liverpool e Galatasaray: “Il pollice è ancora attaccato e secondo i medici guarirà. Mi è rimasto incastrato dietro il pannello che era molto tagliente. È stato un taglio molto profondo, nulla di piacevole. Faccio fatica anche nelle cose normali. Sono destro, quindi andare in bagno non è facile. Giocare alla PlayStation è impossibile, ma per fortuna il calcio si gioca con i piedi. Ho ricevuto grande supporto da tutti”.

foto x galatasaray