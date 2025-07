Lang: “Ho voluto solo il Napoli, ho spinto con il mio agente per venire qui”

20/07/2025 | 15:18:52

Noa Lang ha parlato in conferenza stampa, confermando la sua forte volontà di accasarsi al Napoli che vi abbiamo anticipato in esclusiva il 22 giugno. “C’era stata la possibilità di venire a Napoli già l’inverno scorso, io lo volevo ma il PSV non mi ha lasciato partire. Ma il Napoli è tornato alla carica. Per me è un sogno e un onore, ho spinto molto in questa direzione. Parlavo in continuazione col mio agente, gli chiedevo sempre se fosse fatta e lui mi diceva di aspettare. Alla fine sono contento si sia fatto”.

Foto: Instagram Lang