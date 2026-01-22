Lang atterrato a Istanbul: “Il Galatasaray è un club molto grande”

23/01/2026 | 00:14:35

Lang è atterrato a Istanbul e inizia la sua nuova avventura con il Galatasaray. L’ex Napoli ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni ai media turchi appena atterrato in Turchia: “Fisicamente sto bene. Sono molto felice di essere qui. Il Galatasaray è un club molto grande. I tifosi hanno inviato molti messaggi su Instagram. La cosa che mi ha colpito di più è stata la dimensione del club”.

Foto: sito UEFA