Landucci: “Partita straordinaria, stiamo lavorando su tutto. Se si vuole arrivare in alto bisogna prendere pochi gol”

20/09/2025 | 23:13:22

Il vice di Max Allegri, Marco Landucci, ha analizzato a Sky Sport la vittoria convincente del Milan a Udine: “Non so se la squadra sta prendendo le sembianze del mister, però oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria nell’aiutarsi e nel lottare su ogni palla. Poi hanno giocato bene tecnicamente. Avevamo un po’ di paura per l’approccio ma lo hanno avuto molto buono. Siamo n gruppo serio, dobbiamo giocare al massimo partita dopo partita: ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce. Stasera si festeggia fino a mezzanotte e mezza, poi martedì abbiamo un’altra partita importante perché abbiamo un passaggio di turno che per noi è molto importante. Quando siamo arrivati abbiamo trovato un gruppo sano, con voglia di alvorare. Questi sono i frutti del lavoro. Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, tutti lavorano al massimo. Questo è il segreto. Chiaramente l’arrivo di Rabiot e di giocatori importanti ci dà una mano. Ma voglio rimarcare lo spirito. Si sono accorti degli errori fatti con la Cremonese ma i dettagli fanno la differenza. Il calcio è questo. Quando ce l’hai devi far gol, quando non ce l’hai devi cercare di difendere. Abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: In due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppo. Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili. Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po’, che lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti”.

FOTO: X Milan