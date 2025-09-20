Landucci: “Non è la stessa cosa senza Allegri in panchina. Pulisic è un valore aggiunto, a Gimenez manca solo il gol”

Marco Landucci ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra Udinese e Milan: “Voi dite che è come se ci fosse Allegri in panchina, ma non è uguale, è meglio se c’è lui perché dalla panchina è un valore aggiunto e spero sempre che ci sia lui. È molto determinante. Giochiamo contro una squadra non solo fisica, ma anche tecnica. A Udine è qualche anno che vengo e sono sempre state partite molto difficili, hanno giocatori forti e sono allenati da un bravissimo allenatore, che fa cose semplici, ma efficaci. Hanno anche fisicità, sappiamo che dobbiamo soffrire e pareggiare la loro forza. Loro partiranno forte, noi dobbiamo partire ancora più forte. Pulisic? È un grande giocatore, un bomber, uno che ha fatto tanti gol. Possiamo possa essere un valore aggiunto per questa squadra, ho parlato prima con Loftus-Cheek, che non è uscito per demeriti, ma siamo una squadra e i cambi sono determinanti. Abbiamo molta fiducia in Pulisic e in tutta la squadra. A Gimenez manca solo la rete? Sì, sta giocando molto bene, chiaramente per un attaccante il gol è la ciliegina sulla torta. Sta facendo molto bene, si mette a disposizione della squadra e presto arriverà anche il gol”.

