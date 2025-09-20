Landucci: “Leao presto sarà con noi. L’arrivo di Rabiot ci dà una mano”

20/09/2025 | 23:20:31

Landucci, vice di Allegri, ha parlato a Sky Sport anche di Leao: “Sentivo parlare molto di Rafa, invece lo abbiamo trovato come un professionista esemplare, presto sarà con noi e ne siamo contenti. Abbiamo trovato un gruppo sano, che ha voglia di lavorare. Si sono messi subito a disposizione e questi sono i frutti del lavoro, lo facciamo seriamente. Non ho mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, abbiamo fatto anche trasferte lontane e disagiate, ma nessuno si è mai lamentato. Chiaramente l’arrivo di Rabiot e di altri giocatori importanti ci dà una mano, ma voglio rimarcare lo spirito, non hanno mollato niente e il gruppo è migliorato per questo. Si sono resi conto degli errori fatti contro la Cremonese, dove non abbiamo giocato un brutto match, ma i dettagli fanno la differenza, il calcio è questo. Quando hai la palla devi cercare di far gol, quando non ce l’hai di difendere e tutti lo hanno fatto in maniera importante”.

FOTO: X Milan