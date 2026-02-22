Landucci: “Gabbia e Loftus-Cheek si sono fatti male, la palla non voleva entrare. L’obiettivo è la Champions”

22/02/2026 | 20:49:26

Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Parma: “Non siamo contenti, il Parma ha fatto un’ottima partita. Oggi la palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo. La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League. Pensiamo che questa squadra ha fatto tanti punti con questo atteggiamento. Poi quando non fai gol e risultato, quello che fai è tutto sbagliato. Credo che l’atteggiamento fosse quello giusto. Il Parma è stato molto bravo, grintoso su ogni pallone. Noi siamo stati sfortunati anche ma questo è il calcio. Il campionato italiano è molto difficile: ogni partita ha le sue insidie e c’è molto equilibrio. Credo sia il più difficile al mondo. Stasera abbiamo cercato di fare il massimo e non ci siamo riusciti. Martedì ripartiamo e pensiamo alla prossima partita. Ci sono partite che non ti vanno tanto bene. Oggi Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus pure: una serata un po’ particolare”.

