Landucci: “Brutto secondo tempo, zitti e lavoriamo. De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia”

01/11/2026 | 23:09:45

Landucci ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Juventus: “Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. E’ vero che abbiamo avuto degli infortuni, ma non è una scusante. Preoccupati no, siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto a questa partita. Adesso bisogna star zitti e prepararci per mercoledì. Non potevano continuare, De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia e Di Lorenzo non lo so”.

foto insta landucci